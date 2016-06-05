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    Ибрагимович: «Несмотря на возраст, я проделываю чертову уйму работы»

    Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович уверен, что возраст не мешает ему показывать футбол высокого уровня.

    «Я доказал, что все еще имею молодой ум. Ментальность – это половина успеха в футболе, и у меня с этим никогда не было проблем.

    34 мне года или 35, но у меня еще не было сезона лучше, чем этот. Я все еще развиваюсь как игрок. Все дело в том, что сделать свою работу, а проделываю чертову уйму работы», – сказал Ибрагимович.

    Напомним, будущее шведа связывают с «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Mirror.co.uk

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    05.06.2016 01:11
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: -22

      Cobold 5 июня 2016, 11:26

      Андон ты Ибра.... высокомерный андон.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      бочаров 5 июня 2016, 02:26

      он швед во первых, а во вторых ты старик для английского чемпионата.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный 5 июня 2016, 02:05

      языком своим ты уйму работы проделываешь,дятел высокомерный,убогость боснийская

      -2
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