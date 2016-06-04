Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Торбинский: «Пожалуй, от сборной на Евро-2016 я ничего не жду»

    Полузащитник национальной команды России Дмитрий Торбинский рассказал о том, как проходит тренировочный сбор накануне чемпионата Европы.

    «Текущий сбор с национальной командой отличается от предыдущих только тренерским штабом. В целом, одно и то же. Сначала идет серьезная нагрузка, которая постепенно снижается. Далее подводят к играм на Евро-2016. Отличие только в тренерском штабе и их правилами поведения на сборах.

    В сборной царит положительная атмосфера. Мы все друг друга давно знаем. Атмосфера, с одной стороны, рабочая, а с другой – иногда отвлекаемся от этого. Если ты попадаешь на большой турнир с национальной командой – раз в два года после регулярного сезона начинаются сборы. Это вопрос привычки. В последние два турнира сборная России попадала, хотелось бы, чтобы команда попадала и была возможность отправляться с ней на каждый форум. У меня силы после чемпионата России остались», – сказал Торбинский в интервью «Хет Трик ТВ».

    Также футболист поделился ожиданиями от выступления сборной на турнире.

    «Пожалуй, от сборной на Евро-2016 я ничего не жду. Мы также ничего не ждали в 2008 году, а вышло так, что порадовали страну. Есть определенные игровые моменты, над которыми мы работаем, стараемся минимизировать ошибки. Естественно, Россия не является фаворитом Евро-2016, но при удачных раскладах эта команда по составу может «выстрелить», как я думаю».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.06.2016 21:18
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +194

      SE PAVLOV 5 июня 2016, 00:07

      Неправильный россиянин .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 4 июня 2016, 23:41

      И пущай себе стреляет... лишь бы не вхолостую.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 4 июня 2016, 22:51

      печально все

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      Samov@r 4 июня 2016, 22:16

      Жаль что только ты так думаешь

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11