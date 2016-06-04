Шевченко: «В неудачах «Милана» виноваты не только игроки. Проблемы есть внутри клуба»

Бывший нападающий «Милана» Андрей Шевченко поделился мнением о проблемах итальянского клуба.

«Если команда не может достичь поставленных целей, то в ней что-то идет не так. «Милан» совершил много ошибок в прошлом. Когда клуб не может претендовать на Лигу чемпионов в течение нескольких лет и не может найти правильный баланс на поле так долго, то это значит, что виноваты не только игроки. Может быть, есть более важные проблемы внутри клуба», – сказал Шевченко.