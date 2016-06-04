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    Петреску подпишет контракт с «Кубанью» на следующей неделе

    Футбольный агент Николай Пырнэу, представляющий интересы румынского тренера Дана Петреску, заявил, что его клиент на следующей неделе подпишет контракт с «Кубанью».

    «Все нормально, идем в рабочем режиме. Дан прилетит из Китая в ближайшее время, откроет визу в Россию. Есть понимание, что он подпишет контракт с «Кубанью». Пока контракт не подписан», – сказал Пырнэу.

    Источник: ТАСС

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    04.06.2016 17:03
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14

      egiven 5 июня 2016, 08:41

      Дан -преданный футболу человек.
      Вся загвоздка в финасово-администативно-адекватной и последовательной политике края.
      Желательно администрации понять что ведущий спорт
      объединяющий край это футбол команды Кубань, при всём уважении к другим видам спорта и ФК Краснодар.
      От этого понимания зависит очень многое. Формула 1 не основа нашей жизни.

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      Рейтинг: +684

      Докторо123 5 июня 2016, 00:12

      Театр абсурда........бессмысленное, лишённое логики нагромождение фактов, поступков, слов и судеб............

      1
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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 4 июня 2016, 18:08

      С Возвращением.

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