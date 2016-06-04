Петреску подпишет контракт с «Кубанью» на следующей неделе

Дан -преданный футболу человек.
Вся загвоздка в финасово-администативно-адекватной и последовательной политике края.
Желательно администрации понять что ведущий спорт
объединяющий край это футбол команды Кубань, при всём уважении к другим видам спорта и ФК Краснодар.
От этого понимания зависит очень многое. Формула 1 не основа нашей жизни.
Футбольный агент Николай Пырнэу, представляющий интересы румынского тренера Дана Петреску, заявил, что его клиент на следующей неделе подпишет контракт с «Кубанью».
«Все нормально, идем в рабочем режиме. Дан прилетит из Китая в ближайшее время, откроет визу в Россию. Есть понимание, что он подпишет контракт с «Кубанью». Пока контракт не подписан», – сказал Пырнэу.