Слуцкий: «Условному Вернблуму было бы легче адаптироваться, чем Нойштедтеру»

Главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал, как идет процесс адаптации натурализованных для национальной команды футболистов голкипера «Локомотива» Гилерме и полузащитника «Шальке-04» Романа Нойштедтера.

– Довольны ли вы адаптацией в сборной Нойштедтера и Гилерме, тем, как приняла их команда?

– Все люди разные. У нас есть старожилы сборной, которые по своей сути люди достаточно замкнутые, не очень общительные. Они сами избегают этого общения – не потому, что кто-то их ущемляет или не принимает. Похожая ситуация и здесь у Гилерме с Нойштедтером. Понятно, что они не являются основными шутниками, как не являются и основными предметами для юмора. Как адаптация должна проходить, так и проходит.

– Похоже, Нойштедтеру адаптироваться сложнее, чем Гилерме, поскольку он, хоть и отлично говорит по-русски, никого из игроков не знал. Вообще.

– Гилерме играет в одном клубе с Самедовым, Шишкиным. К тому же он уже вызывался в сборную и играет в чемпионате России, откуда почти все игроки команды. Безусловно, ему легче. Это все равно, что условному Вернблуму было бы легче адаптироваться, чем Нойштедтеру, хотя он не знает ни слова по-русски, зато знает большую группу игроков.