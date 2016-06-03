Президент «Зенита»: «Подписание Луческу поможет клубу сделать еще один шаг вперед»

Президент «Зенита» Александр Дюков прокомментировал перестановку в тренерском штабе петербургского клуба. Напомним, что на посту наставника сине-бело-голубых Андре Виллаш-Боаша сменил Мирча Луческу.

«Мы благодарим Виллаш-Боаша за сотрудничество. За время его работы «Зенит» выиграл три трофея, заработал звезду и впервые в своей истории занял первое место в группе Лиги чемпионов. Под его руководством команда сделала шаг вперед в развитии. Желаем ему удачи в работе.

Мы подписали контракт на два года с Мирчей Луческу, соглашение рассчитано на два года. Луческу — тренер с большим опытом, одержал большое количество побед в карьере. Мы ждем, что его опыт, амбициозность, менталитет победителя и приверженность зрелищному футболу помогут «Зениту» сделать еще один шаг вперед в развитии и радовать болельщиков зрелищной игрой и победами», – сказал Дюков.