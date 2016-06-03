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    Малафеев: «Самый запоминающийся период в «Зените»? 2007-08 годы»

    Бывший страж ворот «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал о том, какие моменты из его футбольной карьеры запомнились больше всего. Напомним, что голкипер завершил карьеру игрока в минувшем сезоне.

    «Самый запоминающийся период в «Зените»? 2007-08 годы. В первую очередь наше чемпионство 2007 года, для меня это, как и для многих, стало грандиозным событием с момента последнего раза, когда «Зенит» выигрывал чемпионат в 1984 году. Завоевать в Раменском те медали в такой борьбе в таких условиях, это дорогого стоило. Я тогда не скрывал эмоций, это была безумная радость: хотелось танцевать, радоваться, обниматься.

    Лично для меня это стало настолько ценным, что я даже увековечил эту победу, сделав для себя аналогичную чемпионской медаль, но только из чистого золота. То есть та победа для меня настолько ценная, что остальные наши достижения уже не воспринимались столь ярко и до безумия радостно. Тем более что другие победы «Зенита» были именно следствием мастерства и класса и достигались не в последнем матче и в жесткой борьбе, а за 2-3 тура до окончания первенства. Ну, Кубок УЕФА — это отдельная история, и он, что называется, дорогого стоит. Для меня он был сложен именно не самой последней победой, а всем путем, которым мы шли к этому результату», — рассказал Малафеев в интервью своему официальному сайту.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.06.2016 07:10
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17971

      арейская 4 июня 2016, 02:25

      А по моему видению самый яркий период в карьере Малафеева, я имею в виду его зрелый возраст, был сезон 2012/2013, славно Слава играл и в команде и в сборной

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 июня 2016, 09:00

      Малафееву необходимо сделать деревянную медаль за игру 1:7, где
      ему с любых расстояний дупло чистили. Даже Г.Ярцев не выдержал и
      ушёл в под трибунное помещение.

      0
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      Рейтинг: +9

      Frutilups > vladimir-7 3 июня 2016, 13:55

      только он практически во всех голах не виноват. Мячи были просто забиты как в бильярде.

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      Рейтинг: +1702

      altezzik > vladimir-7 3 июня 2016, 14:06

      Были и такие матчи как с Порту.

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      Рейтинг: +134

      Заря 3 июня 2016, 08:36

      Считаю ключевым матч, когда зенит горел в гостях в плей-офф Марселю 0-3. Тогда Аршавин разозлился и забил такой психованный, как я его называю, гол. А дома, как на заказ, выиграли 2-0. Паша Погребняк, отличился, если не ошибаюсь.

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