Ходжсон: «У меня есть 16–17 хороших игроков»

Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон подвел итог товарищеского матча против команды Португалии (1:0).

«Я доволен нашими хладнокровием и терпением, доволен тем, что мы не пропустили. По ходу матча мы выглядели все опаснее, были все ближе к голу. Результат пришел после долгого и непрерывного давления. Я не собираюсь приходить на радио и рассказывать вам, что сработало, а что нет.

Это третья победа подряд, и в этот раз мы обыграли Португалию – команду, которая стоит выше нас в рейтинге ФИФА. Нет причин быть разочарованным.

Выбрал ли я 11 лучших? Тяжело сказать, нужно смотреть по обстоятельствам. Я счастлив, что у меня есть 16–17 хороших игроков. Счастлив, что мне есть из кого выбирать», – сказал Ходжсон.