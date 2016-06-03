Ходжсон: «Лучше бы мы играли против 11 футболистов»

Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон оценил игру своих подопечных в товарищеском матче против команды Португалии (1:0). В первом тайме португальцы остались в меньшинстве после удаления Бруну Алвеша.

«Я не готов согласиться с тем, что мы сыграли не лучшим образом. Мы выглядели хорошо, были хладнокровны на протяжении матча, но лучше было бы сыграть против 11 футболистов. Я очень доволен тремя победами. В этих матчах мы были далеки от пропущенных голов.

Я не готов к дебатам о сборной. Нужно, чтобы все футболисты играли хорошо. В каждой игре есть кто-то, кто отлично проявляет себя, и я не готов стоять здесь и критиковать отдельных игроков. Если бы я не был доволен победами против Австралии, Турции и Португалии, то меня вообще трудно было бы порадовать», – сказал Ходжсон.