Конте: «Итальянский футбол в кризисе»

Главный тренер сборной Италии Антонио Конте ожидает трудностей для своей команды на Евро. Италия на прошлом чемпионате Европы заняла второе место, но на чемпионате мира 2014 года не смогла выйти из группы.

«Итальянский футбол в кризисе. Ребятам главное продолжать трудиться и сохранять позитивный настрой. Если нам это удастся, то мы сможем достичь хорошего результата», – сказал Конте.

На групповом этапе противостоять Италии будут сборные Бельгии, Швеции и Ирландии.