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    Орещук: «Не знаю, как будем работать с Мендешом»

    Новый спортивный директор «Динамо» Роман Орещук признался, что пока не знает, как будет протекать сотрудничество с агентом Жорже Мендешем, с которым в апреле московский клуб подписал меморандум о сотрудничестве.

    «Пока я с Мендешем не встречался. Не знаю, как будем работать. Но чем Мендеш нам в данный момент может помочь? В первую лигу его футболисты не поедут, а по регламенту могут играть не больше трех иностранцев.

    Договор долгосрочный, насколько я знаю. Наше сотрудничество впереди», – заявил Орещук.

    Источник: ТАСС

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    02.06.2016 17:55
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