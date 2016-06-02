«Ювентус» предложил 4 миллиона за сезон Мхитаряну

«Ювентус» продолжает рассчитывать на покупку у дортмундской «Боруссии» полузащитника Генриха Мхитаряна, сообщает Tuttosport. Итальянцы готовы предложить 27-летнему футболисту сборной Армении зарплату в 4 миллиона евро за сезон. Проблема в том, что Мхитарян хочет зарабатывать не менее 6 миллионов евро за сезон.

Известно, что в услугах Мхитаряна заинтересованы также «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм».

В прошедшем сезоне футболист провел 52 матча во всех турнирах, в которых забил 23 гола и сделал 32 результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 30 миллионов евро.