Овчинников: «Матч с Сербией будет более показательным»

Тренер сборной России Сергей Овчинников рассказал о состоянии команды после товарищеского матча со сборной Чехии (1:2).

– Оцените состояние сборной на сегодняшний день.

– Все хорошо, работаем, все находятся в хорошем игровом тонусе. Матч с Чехией – это была рабочая игра, мы предполагали, что она сложится таким образом. В этом нет ничего необычного. Поэтому сейчас команда, наверное, приступит к снижению нагрузок, и матч с Сербией будет более показательным.

– Два вратаря провели по тайму, Акинфеев на поле не выходил. Каков план по работе вратарей в двух этих товарищеских встречах? Основной голкипер сыграет с Сербией?

– Это к Леониду Викторовичу. Все решает главный тренер.

– А как-то учитывалось при выборе вратарей на первый и второй таймы, что после перерыва на фоне нагрузок на вратаря, скорее всего, будет ощутимо большее давление на наши ворота?

– Все вопросы – к Леониду Викторовичу.

– Гильерме во втором тайме пришлось не очень сладко. В каком состоянии он сейчас находится?

–На самом деле – в нормальном. Еще раз хочу сказать – эта игра не показательна. В плане результата она была не так важна. Гораздо важнее было оценить общий уровень функциональной готовности наших футболистов, на каком этапе мы находимся.