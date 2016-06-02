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    Власти Марселя готовы сотрудничать с полицией России и Великобритании

    Власти Марселя готовы в тесном сотрудничестве с полицейскими из России и Великобритании обеспечить правопорядок во время матча группового этапа Евро-2016 между Россией и Англией.

    «Что касается так называемого «чувствительного» матча – Россия-Великобритания – который пройдет в нашем городе... Мы применяем все необходимые меры для обеспечения порядка и безопасности. В частности, к нам прибыли полицейские из России и Великобритании, которые помогут своим коллегам определять неблагополучных болельщиков и контролировать порядок», – рассказал глава полиции департамента Буш-дю-Рон Лоран Нюньез.

    Матч Англия – Россия состоится 11 июня в Марселе.

    Источник: Р-Спорт

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    02.06.2016 14:05
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