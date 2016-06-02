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Неймар и Де Хеа – главные цели «Реала» в межсезонье

2 июня 2016, 10:56
21

«Реал» не оставляет попыток приобрести голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа и нападающего «Барселоны» Неймара. Сообщается, что именно эти футболисты станут главными целями мадридского клуба в летнее трансферное окно.

Один из агентов Неймара уже предложил услуги своего клиента руководству «сливочных». Отмечается, что за трансфер бразильского форварда «Королевский клуб» может заплатить около 192 миллионов евро.

Также «Реал» намерен приобрести центрального полузащитника, который смог бы конкурировать за место в основном составе с Каземиро.

Источник: Cadena Cope
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Реал Барселона Манчестер Юнайтед Де Хеа Давид Неймар
Комментарии (21)
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famylka1
1464854439
не удивлюсь трансферу неймара ))
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redarmy83
1464854700
Бомбардир в своем стиле...
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Сергей Свояк
1464855703
Де Хеа не уйдёт из-за Моура, Неймар не уйдёт из Барселоны, потому что это бред. Не публикуйте пожалуйста такие мусорные "новости" ...
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Тraumtanzеr
1464856461
Скорее земля квадратная станет, чем Неймар в реал перейдет.
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Morata29
1464858290
Да утка это, ясное дело. Де хеа не перейдет, его Моуриньо не продаст и Реалу он как основной вратарь уже не нужен, есть великолепно выступающий в этом сезоне Кейлор Навас. Неужели - это не очевидно?
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алекс88
1464860340
Такое чувство что школьник фантазер на бомбардире новости придумывает....каждый день все больше и больше брехни и дичи всякой
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mauxa
1464863810
Зачем оба? Нужен Нап, Опорник, ПЗ и ЛЗ на подмену Бензема, Каземиро. Карвахаля и Марсело.
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Elio
1464876454
зачем де хеа если есть НАВАС. Зачем Неймар если есть Бейл и Рони. Зачем конкуренция Каземиро если есть Хамес и Иско...кого они хотят купить не понятно.
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fakel-vrn
1464885052
сайту бомбардир требуются школьники для сочинения новостей
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Marchen
1464934977
допустим... но при таком раскладе в МЮ перейдет Бейл!
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