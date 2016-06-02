Неймар и Де Хеа – главные цели «Реала» в межсезонье

«Реал» не оставляет попыток приобрести голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа и нападающего «Барселоны» Неймара. Сообщается, что именно эти футболисты станут главными целями мадридского клуба в летнее трансферное окно.

Один из агентов Неймара уже предложил услуги своего клиента руководству «сливочных». Отмечается, что за трансфер бразильского форварда «Королевский клуб» может заплатить около 192 миллионов евро.

Также «Реал» намерен приобрести центрального полузащитника, который смог бы конкурировать за место в основном составе с Каземиро.