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    Чех: «Хорошая игра с сильным соперником подарит нам положительные эмоции перед Евро-2016»

    Голкипер сборной Чехии Петр Чех прокомментировал голевые моменты у своих ворот в товарищеском матче с командой России (2:1).

    «Эпизод, когда после удара Денисова уронил мяч об штангу, а не в ворота? На самом деле там была непростая траектория. Мяч изменил направление и попал мне в область фаланг пальцев. Я думал, что мяч пролетит мимо, и очень удивился, когда он ударился о штангу. Мне повезло – это точно. Если бы случился гол, то осталось бы признать свою грубую и глупую ошибку.

    Что касается гола Кокорина, он хорошо исполнил. Я был закрыт игроками, не видел удара и среагировал в последний момент. Это был хороший гол. Эпизод со Смоловым? Я сокращал дистанцию, максимально закрыл ворота, и удар у русского парня получился предсказуемым. Приятно, что других моментов у России не было. Хорошая игра с сильным соперником подарит нам положительные эмоции перед Евро-2016», – сказал Чех.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.06.2016 06:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 2 июня 2016, 09:48

      Льстит ))

      -1
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      Рейтинг: +1636

      Psih86 2 июня 2016, 09:14

      Петь не надо ляля :-)))хорошая игра с сильным соперником!!!Да мы одни из слыбых на Евро!!!

      -1
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 2 июня 2016, 08:20

      По сути, Чех сказал, что было 2 момента. Я игру не смотрел, но догадываюсь, насколько мы сильный соперник

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