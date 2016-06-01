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  • Слуцкий: «Сильнее выглядели те футболисты, которые просто физически лучше готовы»

Слуцкий: «Сильнее выглядели те футболисты, которые просто физически лучше готовы»

1 июня 2016, 21:38
19

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал игру своих подопечных в товарищеском матче против команды Чехии (1:2).

«Мы понимали, что в функциональном плане будет очень сложная игра. Ведь на тренировках выполнили огромный объем работы. Хотя движение было лучше, чем мы ожидали. Но эмоционально все равно неприятно пропускать в концовке.

Сборная не отталкивалась от соперника, играла от себя. Что-то получалось, что-то нет. Но для того, чтобы все проходило, нужен другой уровень физического состояния. В любом случае, мы получили необходимую информацию.

Я не хотел бы давать персональные оценки. Оставим им для внутрикомандного разбора. И вообще матч необъективен – сильнее выглядели те футболисты, которые просто физически лучше готовы на данный момент. Потому более глубокие оценки будем делать, когда все наберут необходимые кондиции.

Игровая модель чехов похожа на Словакию. Но прямого переноса одного матча на другой нет. Все-таки на Евро совсем другая атмосфера, уровень готовности. Потому мы больше отрабатывали собственные действия, искали варианты состава», – сказал Слуцкий.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат Европы Товарищеские матчи. Сборные Россия Чехия Слуцкий Леонид
Комментарии (19)
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1464806405
Слуцкого укачало.
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андрей андреев
1464807157
Уже бухой?
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bringing
1464807370
-нужен другой уровень физического состояния (с) Лёня Слуц. -Как дела?
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zenit888
1464807520
Чехи бегают, а наши ходят и не знают, что с мячом делать. Ни рывков, ни комбинаций, ни дальних ударов, ни прорывов по краю с прострелами, ни борьбы. Полное равнодушие. Те же пасы с вратарем и те же выносы куда-нибудь. После неудачного действия игрок вообще засыпает, останавливается, вместо того, чтобы бороться до конца эпизода. Все это очень знакомо.У этой сборной, как и раньше, нет будущего, к сожалению.
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Вомбат
1464807536
"Потому мы больше отрабатывали собственные действия" Это вы, Леонид Викторович, называете действиями? "искали варианты состава». Ну и как - нашли?
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20012345
1464808871
На евро кубках было видно как дрожат у всех колени и играет что-то... Слуцкий не тренер топ уровня и не тактик. Команда "0" как и следовало. Одни и те-же старики-игроки ничего не заслужившие ранее и непонятные иностранцы из низшей лиги..
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талхк
1464809907
Как же хорош был Денисов и Кокорин,от которого не ожидал такого напора. Комбаров,Смольников,Са
медов дно еще то....
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Диктор
1464810656
Убогая игра сборной-фу..................
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алекс88
1464812098
С такой игрой и на евро нет смысла ехать...лучше деньги в детские школы отдать
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firs04
1464816810
Хорош вам гнать. это наш уровень. все выкладывались в меру своих сил. После тяжелых нагрузок нужно восстановление, все будет видно в оф. матчах. В любом случае ничего не потеряем. Сборная у нас одна. Никто вас не заставляет смотреть
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