Слуцкий: «Сильнее выглядели те футболисты, которые просто физически лучше готовы»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал игру своих подопечных в товарищеском матче против команды Чехии (1:2).

«Мы понимали, что в функциональном плане будет очень сложная игра. Ведь на тренировках выполнили огромный объем работы. Хотя движение было лучше, чем мы ожидали. Но эмоционально все равно неприятно пропускать в концовке.

Сборная не отталкивалась от соперника, играла от себя. Что-то получалось, что-то нет. Но для того, чтобы все проходило, нужен другой уровень физического состояния. В любом случае, мы получили необходимую информацию.

Я не хотел бы давать персональные оценки. Оставим им для внутрикомандного разбора. И вообще матч необъективен – сильнее выглядели те футболисты, которые просто физически лучше готовы на данный момент. Потому более глубокие оценки будем делать, когда все наберут необходимые кондиции.

Игровая модель чехов похожа на Словакию. Но прямого переноса одного матча на другой нет. Все-таки на Евро совсем другая атмосфера, уровень готовности. Потому мы больше отрабатывали собственные действия, искали варианты состава», – сказал Слуцкий.