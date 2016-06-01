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    Слуцкий: «Сильнее выглядели те футболисты, которые просто физически лучше готовы»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал игру своих подопечных в товарищеском матче против команды Чехии (1:2).

    «Мы понимали, что в функциональном плане будет очень сложная игра. Ведь на тренировках выполнили огромный объем работы. Хотя движение было лучше, чем мы ожидали. Но эмоционально все равно неприятно пропускать в концовке.

    Сборная не отталкивалась от соперника, играла от себя. Что-то получалось, что-то нет. Но для того, чтобы все проходило, нужен другой уровень физического состояния. В любом случае, мы получили необходимую информацию.

    Я не хотел бы давать персональные оценки. Оставим им для внутрикомандного разбора. И вообще матч необъективен – сильнее выглядели те футболисты, которые просто физически лучше готовы на данный момент. Потому более глубокие оценки будем делать, когда все наберут необходимые кондиции.

    Игровая модель чехов похожа на Словакию. Но прямого переноса одного матча на другой нет. Все-таки на Евро совсем другая атмосфера, уровень готовности. Потому мы больше отрабатывали собственные действия, искали варианты состава», – сказал Слуцкий.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.06.2016 21:38
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +31

      vlalvl 2 июня 2016, 05:44

      ну не вселяет надежду((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 2 июня 2016, 01:07

      Бла Бла Бла))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      geragera 2 июня 2016, 00:35

      очередные отговорки

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +496

      firs04 2 июня 2016, 00:33

      Хорош вам гнать. это наш уровень. все выкладывались в меру своих сил.
      После тяжелых нагрузок нужно восстановление, все будет видно в оф. матчах. В любом случае ничего не потеряем. Сборная у нас одна. Никто вас не заставляет смотреть

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +354

      valike35 2 июня 2016, 00:06

      Комментарий удален.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 1 июня 2016, 23:14

      С такой игрой и на евро нет смысла ехать...лучше деньги в детские школы отдать

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 > алекс88 1 июня 2016, 23:17

      Правильно, всё равно на мельдонии кого ни будь поймают.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 июня 2016, 22:50

      Убогая игра сборной-фу..................

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +127

      талхк 1 июня 2016, 22:38

      Как же хорош был Денисов и Кокорин,от которого не ожидал такого напора.
      Комбаров,Смольников,Са
      медов дно еще то....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1307

      Taps 1 июня 2016, 22:34

      Убогая игра футболистов
      так и не ставших командой.
      3-и игры на Евро и домой ...

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      20012345 1 июня 2016, 22:21

      На евро кубках было видно как дрожат у всех колени и играет что-то... Слуцкий не тренер топ уровня и не тактик. Команда "0" как и следовало. Одни и те-же старики-игроки ничего не заслужившие ранее и непонятные иностранцы из низшей лиги..

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