Ходжсон: «Мы способны сыграть против России двумя почти разными составами»

Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон заявил, что не собирается заранее оглашать стартовый состав на первый матч чемпионата Европы против России.

«Мне больше не нужно никого пробовать, но я не могу сказать, что те, кто сыграет в товарищеском матче в основе, выйдут на поле с первых минут и в игре с Россией.

Я не хочу говорить об этом за десять дней до игры. Против Португалии выйдет сильная команда, капитаном будет Руни, и он будет играть.

Я знаю игроков, знаю их возможности. Мы способны сыграть с Россией двумя почти разными стартовыми составами», – сказал Ходжсон.