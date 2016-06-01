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    Рейнгольд: «Ничего против Бердыева не имею, но команд вокруг полно, пусть возглавит кого-то еще, не нужно трогать «Спартак»

    Экс-нападающий московского «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился своими мыслями о решении руководства клуба оставить Дмитрия Аленичева у руля красно-белых еще на один сезон.

    «Честно говоря, этого мне и хотелось изначально. Да, когда-то я ратовал за Юрия Семина. Я и сейчас готов это сказать. Этот человек на наших глазах средненький «Локомотив» сделал командой. Он работает с душой и сердцем. Однако я еще раз повторю: нужно дать еще один сезон Аленичеву. Понимаю, что многие со мной не согласятся, но это их право. Чем больше мнений – тем быстрее мы придем к ответу. Люди действительно хотели, чтобы Аленичев за один сезон и после постоянных базаров-бардаков выиграл Премьер-Лигу?! Чушь! Дайте человеку поработать!

    Бердыев? Действительно, я как-то говорил, что перестану следить за командой, если этот специалист возглавит коллектив. «Спартак» – это команда атакующего плана, так заложено исторически. Я хорошо отношусь к Бердыеву, но я хочу, чтобы команду тренировал не только спартаковец, но и специалист, который закладывается на атакующий футбол.

    «Спартак» не может играть на контратаках и подстраиваться под соперника, «красно-белые» должны сами навязывать свою игру оппонентам. У Бердыева этого и в помине нет. Вспомните его «Рубин», посмотрите на его «Ростов»... Эти команды вообще не стремятся играть в атаку. Поэтому я и говорил: плохо, что «Ростов» попал в Лигу чемпионов, лучше бы они играли в Лиге Европы. А так... отечественный футбол будет представлять сугубо обороняющаяся команда. Так куда катится наш футбол?! Качество игры – ниже плинтуса! ЦСКА и «Зенит» не справляются в ЛЧ, а там сыграет «Ростов»...

    Ничего против Бердыева не имею, но команд вокруг полно, пусть возглавит кого-то еще, но не нужно трогать «Спартак"! Ничего хорошего, как я думаю, с этим специалистом у команды не будет. «Спартак» не имеет права играть от обороны. Возможно, я ошибаюсь, но это мое мнение.

    Титулы или качество игры? Конечно, качество игры! Но для этого нужно полностью реформировать состав. Не знаю, каких игроков наберет Аленичев, но команде необходима целая революция. После этого и можно будет ставить атакующий футбол», – сказал Рейнгольд.

    Источник: Rusfootball.info

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    01.06.2016 15:46
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 2 июня 2016, 19:31

      Когда на свои миллионы будешь содержать клуб, тогда и любуйся качеством игры и 7 местом!

      0
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      Рейтинг: +56

      B-E-S 2 июня 2016, 16:40

      В некоторых командах игроки очень серьезно прогрессируют, как пример Краснодар - Смолов/Мамаев. Но в Спартаке почти все регрессируют (Исключение Промес, но я думаю он в любом другом клубе так же бы вырос, а может и больше). Недавно по составу слегка уступали Зениту и были на равных с конями, теперь часть распродали, часть подешевела в 1,5 - 2 раза, а сейчас кричат состав слабый. Бред!

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 2 июня 2016, 10:57

      Никто тебя не собирается трогать!!! Трогай сам себя сколько хочешь и где хочешь.

      0
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      Рейтинг: +666

      vlad1969 2 июня 2016, 00:06

      у человека возраст..

      0
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      Рейтинг: +666

      vlad1969 2 июня 2016, 00:06

      Спартак сейчас занимает то место где и должен быть и даже 1-2ниже. Квалификация игроков....

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 1 июня 2016, 23:10

      Не трогайте Спартак.Там всё замечательно.

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      Рейтинг: +1167

      ГенГриг 1 июня 2016, 22:59

      Хорошо сказал!

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 июня 2016, 20:59

      Да плевать на твое мнение.

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      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 1 июня 2016, 20:46

      наверно он думает что что-то умное сказал, маразаматик, Спартак из года в год превращается далеко не в фаворита чемпионата, пусть любым футболом вернут себе лидирующие позиции, а потом думают о в какой футбол будем играть

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      Рейтинг: +99

      Bekkz 1 июня 2016, 18:53

      Нельзя обижаться на старых людей. Иногда они не понимают , что говорят. Живут своим прошлым. А жизнь, как и спорт тоже.

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      Рейтинг: +99

      Bekkz > Bekkz 1 июня 2016, 18:54

      Давно мзмегились

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      Рейтинг: +99

      Bekkz > Bekkz 1 июня 2016, 18:54

      Изменились.

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