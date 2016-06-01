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    Диарра пропустит Евро-2016, его заменит Шнейдерлин

    Хавбек сборной Франции Лассана Диарра не сможет помочь своей команде на Евро-2016. У игрока «Марселя», который ранее был включен в окончательную заявку, выявлена травма колена, сообщает пресс-служба Федерации футбола Франции.

    Вместо Диарра на турнир поедет Морган Шнейдерлин из «Манчестер Юнайтед». В прошедшем сезоне полузащитник провел 29 матчей в АПЛ.

    Напомним, ранее Франция из-за травм потеряла Жереми Матье («Барселона») и Рафаэля Варана («Реал»), которых заменили Самюэль Умтити («Лион») и Адиль Рами («Севилья»).

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.06.2016 01:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +30

      киришанин 1 июня 2016, 09:50

      Очень не равнозначные замены.

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