Слуцкий: «Из-за повреждения Широков не сможет выйти на поле в матче с Чехией»

Наставник сборной России Леонид Слуцкий накануне товарищеского поединка с Чехией поделился некоторыми мыслями относительно предстоящей игры. По словам главного тренера, у команды имеются небольшие кадровые проблемы: в матче из-за незначительного повреждения не сможет принять участия хавбек Роман Широков.

– Это была очень сложная часть подготовки. Роман Широков и другие футболисты сборной подтвердят. Намеченный план выполняется неукоснительно.

– Основная установка на матч с чехами?

– У нас только две контрольные встречи. Поэтому играть будем составом, приближенным к боевому. У нас нет времени для широкого эксперимента. Будем отталкиваться от себя, минимально уделяя внимание сопернику.

– Со стартовым составом на матч с Чехией определились?

– Да. Вы узнаете его перед матчем.

– Стоит ли задача скрыть какие-то особенности игры от шпионов из команд-соперников?

– Мы готовимся, а не что-то скрываем. Можно запутать так, что запутаемся сами.

– Что увидели в матче Германия – Словакия, на который вы съездили пару дней назад?

– Первый тайм получился познавательным. Второй оценивать сложно – все скомкал ливень. Словаки подтвердили, что являются командой высокого уровня. Слабых на чемпионате Европы нет. У словаков как у любой команды есть минусы и плюсы.

– Будет ли установка уклоняться от травм?

– Никогда не помню такой установки ни перед матчами, ни в тренировочном процессе. Скорее она наоборот могла бы привести к травмам.

– Головин сказал, что его наигрывают в опорной зоне, на позиции Дзагоева. Он рассматривается как основной кандидат на это место?

– У нас есть несколько вариантов. Головин – среди них.

– У кого-то из футболистов есть проблемы со здоровьем?

– У Романа Широкова небольшое повреждение. С Чехий он, к сожалению, не сыграет. Надеюсь, через пару дней он вернется в общую группу.