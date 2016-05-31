Лодыгин: «Акинфеев – первый номер сборной»

Голкипер сборной России Юрий Лодыгин не сомневается в том, что первым номером национальной команды должен быть Игорь Акинфеев.

«То, что Игорь – первый номер по праву, сомнений не вызывает. Мои же амбиции заключаются в постепенном движении вперед. Я должен быть готовым стать первым в будущем. У меня вообще никогда не было проблем в отношениях с другими вратарями – ни в клубах, ни, тем более, в сборной. Попасть в национальную команду – огромная честь, и ты должен сделать все возможное, чтобы ей помочь. Даже если не выходишь на поле – есть же еще работа на тренировках, психологическая атмосфера и так далее. Команда добивается побед только тогда, когда на них работают все, в том числе – и запасные», — сказал футболист.