Иньеста: «Серия пенальти – это жестокий способ выявления победителя»

Хавбек «Барселоны» Андрес Иньеста выразил мнение, что серия пенальти – это не самый справедливый способ определить победителя. Напомним, что в финале Лиги чемпионов в серии послематчевых 11-метровых ударов «Реал» сумел победить «Атлетико» (осн. время 1:1 по пен. 5:3).

«Смотрели финал Лиги чемпионов. Да, игра получилась очень эмоциональной, однако серия пенальти – это жестокий способ выявления победителя, и не всегда справедливый. Они выиграли Лигу чемпионов, но, наверняка, расстроены из-за того, что не выиграли чемпионат Испании», – заявил испанец в интервью Cadena Ser.