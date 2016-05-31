Агент Петреску: «Если «Кубань» сделает предложение, то мы его серьезно рассмотрим»

Агент главного тренера «Цзянсу Сунин» Дана Петреску Николаэ Пырнеу не подтвердил информацию о том, что его клиент начал переговоры с «Кубанью».

– Петреску не скрывает своего желания вернуться в Россию, на сейчас никаких конкретных предложений ни от одного российского клуба нет.

– Работа в ФНЛ может заинтересовать тренера?

– Если вы помните, Дан начинал свою работу в России в ФНЛ и вывел «Кубань» в Премьер-лигу. Он никогда не боялся трудностей. Если предложение от краснодарского клуба поступит, то оно будет серьезно рассматриваться и обсуждаться. Про «Кубань» Петреску всегда говорил, что это его команда.