Ребров: «Когда выбирали капитана «Спартака», у нас с Комбаровым было равенство»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал о том, как проходили выборы капитана команды.

«Было собрание команды, где каждый голосовал. Когда посчитали результаты, нас с Комбаровым вызвали и сказали, что там равенство. И тренер взял на себя ответственность и решил назначить меня. Это был очень неожиданный шаг. Я тогда сказал, что, если команда не хочет, то я не буду. Для меня было очень важно мнение команды.

Капитан на поле должен быть лидером, взять на себя ответственность, принять решение. Вратарь и капитан – немножко разные вещи, потому что ты не можешь взять мяч и пойти забивать и вести всех за собой. С другой стороны, ты можешь отбивать мячи, и команда посмотрит на это, пойдет вперед и будет вытаскивать тяжелые игры. Если что-то не так, то понимаю, что моя голова полетит первой», – сказал Ребров.