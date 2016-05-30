«Краснодар» заплатил за Крицюка четыре миллиона

«Брага» обнародовала сумму, за которую«Краснодар» выкупил вратаря Станислава Крицюка.

Официальный сайт португальского клуба сообщает, что голкипер обошелся краснодарцам в четыре миллиона евро.

Напомним, «Краснодар» арендовал Крицюка минувшей зимой с правом выкупа. Сегодня российский клуб сообщил, что подписал контракт с футболистом до 2020 года.

В завершившемся сезоне Крицюк сыграл за «Краснодар» 14 матчей, в которых пропустил девять мячей. Кроме того, голкипер дебютировал в составе сборной России.