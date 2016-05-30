Кудряшов: «В «Ростове» несколько раз сбрасывались на зарплату для работников клуба»

Защитник «Ростова» Федор Кудряшов поделился своими впечатлениями от работы под руководством Курбана Бердыева.

«В «Тереке», например, перед игрой всегда была восстановительная легкая тренировка. У Бердыева другая методика. Даже на предыгровой тренировке нужно выкладываться на сто процентов. Если ты не выкладываешься, не будешь играть. Потому что Бердыев видит абсолютно все. Даже когда его нет на тренировках, он потом внимательно просматривает записи и может что-то сказать.

Человек пытается решать проблемы, которые есть в этой команде и о которых все знают. Для него очень важен микроклимат. Даже если никто не говорит о задолженностях, все равно в голове это сидит, на игре и результате сказывается. Финансирование пока не наладили, некоторые люди по 3 или 4 года ждут каких-то выплат по контрактам. Футболистам еще как-то пытаются закрывать долги, а работникам клуба мы несколько раз сами сбрасывались.

В «Ростове» каждый знает, что надо делать на поле. Бердыев объясняет принципы игры, как команда должна действовать при одном развитии событий, как при другом. Так получается, что у Бори Ротенберга всегда больше всего вопросов. Он постоянно подходит к Бердыеву и что-то спрашивает. Например, как нужно опекать одного футболиста, как встречать другого. Бердыев всегда очень спокойно и доходчиво объясняет. Я тоже к нему подходил, потому что в первое время было тяжело и непривычно играть в пять защитников. На сборах мы провели так последние матчи, я не все понимал и много лишней работы делал. Бердыев показывал нам, как действовал «Ювентус» при Конте в пять защитников. Я даже два раза все это смотрел. Можно сказать, только в последних четырех матчах полностью освоился и до конца понял, что от меня требуется», – рассказал Кудряшов.