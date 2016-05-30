Наингголан отказал «Челси» ради Лиги чемпионов

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан решил остаться в Риме, отказавшись от перехода в «Челси». В случае, если 28-летний бельгиец решится на смену обстановки, то он предпочел бы оказаться в «Манчестер Юнайтед», которым в следующем сезоне будет руководить Жозе Моуринью.

Стоит отметить, что в предстоящем сезоне «Рома» будет играть в Лиге чемпионов, «МЮ» – в Лиге Европы, а «Челси», заняв в минувшем чемпионате Англии 10-е место, остался без еврокубков. Трансферная стоимость игрока оценивается в 27 миллионов евро.