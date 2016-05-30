Дель Боске: «У меня есть двое суток, чтобы определиться с заявкой»

Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске оценил вероятность включения защитника Эктора Бельерина в заявку на Евро-2016 из-за травмы Даниэля Карвахаля.

«Сейчас Бельерин находится в команде и будет готовиться к следующему товарищескому матчу с Южной Кореей. Что касается Карвахаля, то желаю ему успеть восстановиться, но я готов к любому сценарию. Будем ждать вердикта врачей и по поводу Коке. Пока, повторюсь, Бельерин с нами, но все зависит от степени серьезности травмы Карвахаля.

Десять из наших футболистов, за исключением Бельерина, вернутся домой, и у меня есть двое суток, чтобы определиться с заявкой», – заявил Дель Боске.