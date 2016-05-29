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Юрист: «Марсель» не будет платить «Локомотиву» за Диарра»

29 мая 2016, 18:29
2

Юрист Евгений Кречетов, который представлял «Локомотив» в деле против полузащитника Лассана Диарра, прокомментировал информацию о том, что француз должен выплатить московскому клубу 10 миллионов евро.

«Итог закономерный, с учетом ранее вынесенного решения ФИФА. Несмотря на то, что в новостях фигурирует сумма, которую якобы CAS обязал Диарра выплатить «Локомотиву», решение по сумме CAS не принимал. CAS лишь оставил в силе решение ФИФА. Рассмотрение было гораздо более широким, чем в ФИФА. Присутствовало и большее количество доказательств, и значительное число свидетелей, как со стороны игрока, так и со стороны клуба. Дело объемное, рассматривалось два дня, что само по себе редкость. Оценив все нюансы, CAS принял решение, что поведение игрока давало клубу обоснованную причину расторгнуть договор.

Время покажет, прецедент ли это. Еще надо изучить текст решения, что и как в нем написано. Надеюсь, что оно не будет конфиденциальным. Дело как минимум крайне интересное. Оно рассмотрено в серьезнейшем составе арбитров: все три арбитра – это очень котируемые, высокопрофессиональные и известные арбитры в CAS. Дело длинное, с большим количеством деталей, свидетелей, обстоятельств. Это дело в котором рассматривалась законность увольнения как с точки зрения швейцарского, так и российского законодательств.

Впервые детально рассматривался вопрос – достаточно ли игроку принести условную справку, что он болел, чтобы к нему больше не было вопросов. Также CAS анализировал, вправе ли клуб усомниться в заявлениях игрока о проблемах со здоровьем и исследовать состояние игрока самостоятельно. Взаимодействие с Диарра еще не закончено, поскольку это решение нужно исполнять и присужденные средства с игрока получить.

По «Марселю» CAS пошел следом за решением по Муту и «Ювентусу», когда «Челси» пытался с «Ювентуса» получить деньги. Суд тогда занял позицию, что если бы игрок сам расторг договор, тогда его новый клуб должен был бы за это отвечать, потому что предполагается, что он игрока спровоцировал. А когда договор расторгнут из-за виновных действий игрока, но расторгает его сам клуб – вины нового клуба суд не усматривает. Это было прямо указано в решении ФИФА. Поскольку CAS решения ФИФА подтвердил, «Марсель» нести ответственности не будет», – заявил Кречетов.

Напомним, «Локомотив» расторг контракт с Диарра после того, как тот не явился на сбор команды в 2014 году. Летом 2015 года хавбек подписал контракт с «Марселем».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Марсель Диарра Лассана
Комментарии (2)
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LokoGoGo
1464548905
он так же Марсель сейчас кидает) А потом купит себе липовый паспорт и спрячется в Лондоне) или где-нибудь в Гвинее
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Puteec
1464619948
Кидала в бегах
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