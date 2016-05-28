Защитник «Сассуоло» усилит ряды «Атлетико»

Защитник «Сассуоло» Шиме Врсалько является одно из целью «Атлетико» во время летнего трансферного окна. Как сообщает источник, представители мадридского клуба уже провели переговоры с 24-летним футболистом. Отметим, что в услугах хорвата лично заинтересован главный тренер «матрасников» Диего Симеоне.

По данным Transfermarkt, стоимость Врсалько составляет 9 миллионов евро. В нынешнем сезоне защитник провел за «Сассуоло» в Серии А 35 матчей, в которых получил пять желтых карточек.