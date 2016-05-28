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    Семак: «Виллаш-Боаш – прекрасный тренер, профессионал своего дела»

    Тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги работы наставника сине-бело-голубых Андре Виллаш-Боаша, который руководил петербургской командой с 2014 по 2016 год.

    – На мой взгляд, это прекрасный тренер. За период чуть больше двух лет он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок, то есть все трофеи. В последний сезон прекрасно выступили в Лиге чемпионов – чтобы пройти еще дальше, не хватило немного удачи. Впечатления от совместной работы – самые прекрасные. Желаю ему удачи. Знаю, он хочет какое-то время отдохнуть рядом с семьей. Но дальше, уверен, его ждут хорошие команды.

    – Как прощались?

    – Дай Бог еще увидимся. Андре за три дня до последнего матча пригласил в ресторан всю команду, включая массажистов, докторов и так далее. В доброй атмосфере сказал всем спасибо. Он поступил достойно и красиво.

    – Были памятные подарки с обеих сторон?

    – Скорее символические. Футболка с автографами на память. Хочу сказать про Андре: хотя он сильно заранее объявил о завершении сотрудничества, он до последнего матча, тайма, минуты был на 100 процентов погружен в работу. Это профессионализм.

    – Какую тренерскую «фишку» вы отмечали у Виллаш-Боаша?

    – Он педант в том, что касается организации тренировочного процесса. Она у него на высочайшем уровне. Подготовка, анализ, кропотливый сбор информации, независимо от того, с кем ты играешь. Ничего не меняется, даже если матч с командой второй лиги. Все отработано до автоматизма.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.05.2016 06:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 28 мая 2016, 09:34

      спасибо за все и удачи!

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