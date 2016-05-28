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Гилерме: «Дзюба шутит хуже, чем Вася Березуцкий»

28 мая 2016, 06:11
6

Голкипер сборной России Гилерме поделился мнением о том, кто самый веселый футболист в национальной команде, а также рассказал о своем времяпровождении на сборах перед Евро-2016.

«Дзюба или Василий Березуцкий? Трудно выбрать, они будто соревнуются друг с другом в шутках. Мастера! Но, считаю, Дзюба хуже. Честно говоря, не помню шуток от Васи про мое знание русского языка. Но если и были, то на них не обижаюсь. Я же веселый человек, воспринимаю все с юмором. Вася очень забавный.

Мы живем нормально. У каждого свои привычки. Кто-то любит играть в приставку, кто-то в карты, кто-то на машинах гонять. Я вот предпочитаю на диване полежать, посмотреть фильм», – сказал Гилерме.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия Березуцкий Василий Дзюба Артем Гилерме
Комментарии (6)
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Каратель помойников
1464411075
ну тыт всё просто,дзюбинья шутит хуже потому что он деревянней
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VIPded
1464414397
То есть играть в футбол никто не любит?...
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bringing
1464414895
А играют одинаково - никак
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LOKOfanatik19
1464421083
Ну так вратарь, больно то физики не любит, привык играть(стоять) в воротах...
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Puteec
1464423422
шутник
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koli4ka
1464432715
Так он ещё и шутит,а я то думал, что Дзьюб серьйозно в футбол играть по жизни не умеет, может в карты уж получше получается...
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