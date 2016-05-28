Гилерме: «Дзюба шутит хуже, чем Вася Березуцкий»

Голкипер сборной России Гилерме поделился мнением о том, кто самый веселый футболист в национальной команде, а также рассказал о своем времяпровождении на сборах перед Евро-2016.

«Дзюба или Василий Березуцкий? Трудно выбрать, они будто соревнуются друг с другом в шутках. Мастера! Но, считаю, Дзюба хуже. Честно говоря, не помню шуток от Васи про мое знание русского языка. Но если и были, то на них не обижаюсь. Я же веселый человек, воспринимаю все с юмором. Вася очень забавный.

Мы живем нормально. У каждого свои привычки. Кто-то любит играть в приставку, кто-то в карты, кто-то на машинах гонять. Я вот предпочитаю на диване полежать, посмотреть фильм», – сказал Гилерме.