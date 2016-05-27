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    Василий Березуцкий: «Мы в ЦСКА как наркоманы. Без побед уже не можем»

    Защитник ЦСКА Василий Березуцкий признался, что нынешнее чемпионство армейцев не приносит ему тех эмоций, которые он получал при завоевании первого титула.

    – Эмоции после сумасшедшей концовки чемпионата России уже улеглись?

    – С годами ощущения от больших побед меняются. Когда футболист безудержно веселится, поднимает руки вверх, кричит изо всех сил, что произошло нечто из ряда вон, это означает только одно: он выиграл свой первый чемпионат. Последующие победы воспринимаются уже по-другому. По ходу сезона испытываешь огромную физическую и моральную нагрузку, а когда цель оказывается выполненной, приходит понимание того, что ты проделал хорошую работу. Вот это удовлетворение от достигнутого для меня значит намного больше, чем внешнее проявление радости.

    – ЦСКА вернул себе чемпионский титул. По ходу сезона лично у вас возникали сомнения в том, что все завершится удачно?

    – Определенные опасения были, не скрою. Окончание первой части чемпионата было не самым лучшим. Мы могли подойти к весеннему отрезку в более простой ситуации, однако, этого не произошло. С другой стороны, пришлось сражаться до самого конца. Титул достался в борьбе, это было непросто, но захватывающе и очень интересно. Все хорошо, что хорошо заканчивается.

    – Нынешний титул чем-то отличается от других? Можно провести аналогии с 2014-м, когда ЦСКА в концовке одержал 10 побед подряд. Сейчас в заключительных турах тоже не было права на осечку, и команда ее не допустила.

    – Знаете, тут есть смысл говорить о легкой наркомании. Таких сильных эмоций, как после первого чемпионства, уже нет. Но не выигрывая последующий турнир, ты испытываешь сильнейшие негативные ощущения. Потому тебе, как наркоману, необходимая новая доза, то есть победа в чемпионате, чтобы чувствовать себя хорошо. Если не получается выиграть или как минимум попасть в Лигу чемпионов, в отпуске ты не сможешь как следует расслабиться. Вместо того, чтобы нормально отдыхать, начинаешь переживать и думать не о том, о чем нужно.

    Источник: Бобсоккер

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    27.05.2016 18:43
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 27 мая 2016, 23:10

      Ты сначала сыграй достойно в Лиге Чемпионов, потом будешь чувствовать эйфорию (не только от кальяна), а от своей значимости, на данный момент эта значимость равняется 0,5%.

      1
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      Рейтинг: +1004

      OOOVVV. 27 мая 2016, 23:00

      Удачи Василий и здоровья! Всё правильно.

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 27 мая 2016, 22:53

      Все знают, кто вас на иглу посадил. Ничего, скоро переломаетесь.

      0
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 27 мая 2016, 21:51

      Ну как говорится)) Дай бог))

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 27 мая 2016, 19:59

      :))) Вася наркоман, ну кто его не знает...

      0
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      Рейтинг: +9

      Frutilups 27 мая 2016, 19:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Попасть в ЛЧ что б напинали Игорехе по самые помидоры. Так сказать рекорды установить новые.

      -5
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      Рейтинг: +28

      dzudzack 27 мая 2016, 19:12

      Акинфеев: Я как наркоман! без рекордов уже не могу!

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