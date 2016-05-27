Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ради работы в «Крыльях Советов» Веркаутерен пошел на понижение зарплаты

    Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал продление контракта с главным тренером самарской команды Франком Веркаутереном.

    «Продлили контракт с Франком Веркаутереном еще на год. Руководство клуба и губернатор довольны его работой. Переговоры прошли конструктивно, в течение нескольких дней обговаривали рабочие моменты, выясняли, чего хочет руководство и чего хочет тренер. Сошлись на мнении, что и Веркаутерен, и «Крылья» хотят сделать шаг вперед.

    Более того, Франк согласился на адекватную цифру и пошел на понижение зарплаты, теперь он будет получать ее в рублях. Зарплату тренерского штаба мы также перевели на российскую валюту», – сказал Шашков.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.05.2016 17:20
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +142

      SERG63 28 мая 2016, 06:01

      Респект Франку!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +217

      Salamоn 27 мая 2016, 18:13

      Неплохой тренер,в начале чемпионата Крылья неплохо начали,можно даже вспомнить игру против Зенита в гостях

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11