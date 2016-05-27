Глеб: «Евро-2016 – возможность для Слуцкого показать себя всему миру»

Белорусский полузащитник Александр Глеб поделился ожиданиями от выступления сборной России на чемпионате Европы во Франции.

«Сборная России будет бороться с Англией за победу в группе и продвигаться дальше в плей-офф при удачном подборе соперников. У Англии быстрая, молодая команда, которая классно прошла отбор, но шансы в матчах с Россией примерно равны. Как, кстати, и у остальных команд, за исключением фаворитов.

Гарет Бэйл? Это сильный футболист, но в «Реале» у него другие партнеры. Уверен, что Леонид Слуцкий разберет игру валлийцев и найдет, как справиться с этим футболистом.



ЦСКА несколько лет подряд показывает отличный для России футбол, причем при разных исполнителях. Это показатель работы тренера. Я наслышан, что Слуцкий очень мудрый и современный тренер. Евро-2016 – это возможность для него показать себя миру на совсем другом уровне», – сказал Глеб.