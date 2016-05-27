Мутко: «Обстановка в сборной России хорошая, все контролируется»

Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что контракт по премиальным игрокам сборной России за участие на Евро-2016 практически подписан.

«Конечно, я слежу за подготовкой, нахожусь в контакте с командой каждый день. Обстановка в сборной России хорошая, все контролируется, футболистам созданы все условия для плодотворной подготовки. Никаких проблем нет ни по условиям, ни по здоровью игроков.

Практически, с премиальными вопросов нет. Можете считать, что контракт подписан», – сказал Мутко.