Витсель: «Думаю о новом вызове, хотелось бы перебраться в топ-чемпионат»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель рассказал о своем желании поиграть за пределами РФПЛ.

«Сейчас я сконцентрирован на подготовке к чемпионату Европы. На протяжении четырех лет я играл в «Зените» и думаю о новом вызове. Хотелось бы попасть в клуб из топ-чемпионата.

У меня нет какой-то одной любимой лиги, цель – играть в топ-клубе. А будет ли это в Италии или в Англии, не имеет значения.

Россия – особенная страна, но мне тут нравится. Когда я только перешел в «Зенит» были сложности из-за ситуации с российскими одноклубниками, но потом стало лучше», – приводит слова Витселя издание 20 minutes.

Напомним, ранее появлялась информация о том, что футболист решил остаться в «Зените» из-за нового тренера Мирчи Луческу.