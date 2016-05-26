Анри: «Если у «МЮ» есть возможность подписать Ибрагимовича, то тут и думать не о чем»

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри прокомментировал информацию о том, что Златан Ибрагимович может стать игроком «Манчестер Юнайтед».

«По-моему, тут и думать не о чем, если у них есть возможность подписать Ибрагимовича. Я играл с этим парнем, он отличный человек, профессионал и весельчак.

Когда он выходит на поле, то превращается в зверя, но в жизни он классный парень. Я не могу сказать о нем ничего плохого, и его приход будет успехом и для «МЮ», и для АПЛ», – сказал Анри.