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    Орлов: «Луческу не просто тренер, он – менеджер»

    Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов уверен, что бывшему главному тренеру бело-голубых Андре Виллаш-Боашу не хватало опыта для того, чтобы выполнить все поставленные задачи в минувшем сезоне. Речь идет о выходе команды в 1/4 финала Лиги чемпионов и победе в чемпионате России. Орлов уверен, что новому наставнику питерцев Мирче Луческу в этом плане будет проще.

    «Если говорить о замене тренера молодого на тренера многоопытного, то можно сказать, что как раз этого опыта, видимо, и не хватило Андре Виллаш-Боашу для того, чтобы выполнить задачи – пройти в 1/4 финала Лиги чемпионов и выиграть чемпионат России. Потому и приглашается тренер уже опытный. Более того, Виллаш-Боаш и Луческу – принципиально разные. Мирча известен тем, что он хорошо умеет выращивать игроков. Вспомните, какими в «Шахтер» приходили Виллиан или Фернандиньо и какими игроками уезжали.

    Он не просто тренер, он – менеджер. Это подразумевает, что он будет работать на экономику клуба, на финансовый фейр-плей, на то, чтобы клуб тратил столько, сколько зарабатывает. Можно жить за счет доноров, как большинство российских клубов, но это неправильно. Нужно самим зарабатывать на подготовке футболистов, отправляя их на более высокий уровень. Стоит отметить и что он владеет шестью языками, включая португальский. Интервью на русском он пока не дает, но делает это на английском. И к тому же Луческу – опытнейший футболист, играл за сборную Румынии, а став тренером, работал с хорошими командами», – сказал он.

    Источник: ФК «Зенит»

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    26.05.2016 08:14
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 26 мая 2016, 12:37

      Зенит и живет за счет донора, че ты на другие клубы съезжаешь, единственный клуб без доноров и со средним бюджетом это ЦСКА.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > olic29ivica 26 мая 2016, 13:51

      Титульный спонсор ЦСКА - Россети.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +827

      olic29ivica > kotmyshka 27 мая 2016, 11:29

      Да хоть вятский квас, важно сколько спонсор выделяет бабосиков в бюджет клуба, может сравните газпром с россети?))

      0
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      Рейтинг: +244

      kara-mba 26 мая 2016, 10:48

      Давай Гена, теперь и здесь елея можно полить.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2711

      Masteralex 26 мая 2016, 10:47

      Чего мелочиться, ставьте сразу Орлова, он лучше всех шарит во всех аспектах тренерской деятельности в Зените, и аудитория телезрителей будет благодарна за это, очень благодарна, лишь бы не комментировал

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 26 мая 2016, 10:45

      Осень в ЛЕ покажет какой это Луческу как тренер!

      0
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      Рейтинг: +215

      iuda 26 мая 2016, 09:53

      Зенит тренировать может только мистер Воланд

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > iuda 26 мая 2016, 11:50

      Орлов?

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      Рейтинг: +215

      iuda > андрей андреев 27 мая 2016, 09:15

      Булгакова читай, мой друг

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      Рейтинг: +368

      mik1954 26 мая 2016, 08:56

      Посмотрим, удаче новому мистеру....

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