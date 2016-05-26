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Вернблум: «15 желтых? Зато ни одной красной!»

26 мая 2016, 06:24
15

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум прокомментировал рекордное количество предупреждений, которые он получил в текущем сезоне. Напомним, что 29-летний игрок умудрился получить 15 желтых карточек.

«Я установил рекорд по количеству желтых карточек за сезон? Это не моя заслуга. Это атакующие игроки установили рекорд по количеству потерь мяча. Так что в этой ситуации еще надо разобраться. Получается, что мой контракт с ЦСКА рассчитан на 26 матчей за сезон, а не 30. Все в клубе это знают.

Но одно хотел отметить: я не заработал ни одной красной карточки. Ни одного удаления за два сезона - это прекрасно», — приводит слова шведа fotbollskanalen.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Вернблум Понтус
Комментарии (15)
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Пчела 672
1464234454
Серьёзный результат))) прогресс можно сказать Веня и без красных))
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kella
1464240522
Голубой, что ле?
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iuda
1464245445
Штук 10 красных железно быть должно - после желтой всегда мат на судей
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Boniel+
1464245735
Понтус ты лучший!!!В России нет игрока твоего уровня.Ты играешь в настоящий футбол,а не исполняешь номер,как некоторые в команде.Обидно,если Гинер это не поймет и не прибавит тебе денег,чтобы ты оставался в ЦСКА как можно дольше.
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sour12
1464248844
главное что всегда играет хоть и жёстко не не подло и не грубо, за всё время не нанёс никому травмы!!!
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FanCSKA032
1464255393
+
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himik2-62
1464260172
до ковтуна с шемберасом ещё не дорос))))))
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D1scon
1464261731
Лучший игрок своего амплуа в чемпионате России, что тут сказать.
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vgarakh
1464263284
Убийца, а не футболист, кому-нибудь сломает жизнь.
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gera123
1464277223
ни одной красной? просто он же в цска играет))) кому че не ясно?!
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