Вернблум: «15 желтых? Зато ни одной красной!»

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум прокомментировал рекордное количество предупреждений, которые он получил в текущем сезоне. Напомним, что 29-летний игрок умудрился получить 15 желтых карточек.

«Я установил рекорд по количеству желтых карточек за сезон? Это не моя заслуга. Это атакующие игроки установили рекорд по количеству потерь мяча. Так что в этой ситуации еще надо разобраться. Получается, что мой контракт с ЦСКА рассчитан на 26 матчей за сезон, а не 30. Все в клубе это знают.

Но одно хотел отметить: я не заработал ни одной красной карточки. Ни одного удаления за два сезона - это прекрасно», — приводит слова шведа fotbollskanalen.