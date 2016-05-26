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    «Динамо» вступило в переговоры с Красножаном

    «Динамо» вступило в переговоры с экс-наставником «Локомотива», «Кубани» и «Терека» Юрием Красножаном. Однако руководство бело-голубых рассматривает не только его кандидатуру, но и вариант с приглашением бывшего рулевого «Торпедо» Александра Бородюка, с которым уже также выходило на связь.

    Ранее в СМИ появилась информация, что пост главного тренера «Динамо» в ближайшее время займет известный российский специалист Юрий Семин. Однако чуть позже опровержение данной информации дал руководитель пресс-службы московского клуба Илья Кузенкин.

    Напомним, бело-голубые покинул Премьер-лигу по итогам прошедшего сезона, финишировав на 15-м месте.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.05.2016 01:56
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +345

      zadira56 29 мая 2016, 15:48

      Умный в гору не пойдет)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +379

      o33uk 26 мая 2016, 20:24

      Не хотелось бы, лучше Непомнящего или Бородюка, но не Красножана.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 26 мая 2016, 10:50

      Кандидаты, один прям лучше другого ))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +94

      Виталич 26 мая 2016, 09:44

      Самый лучший вариант это Бородюк..если он пойдет конечно..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      RedWhiteFanS 26 мая 2016, 08:44

      Уже как год вообще планов нет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      семенчик 26 мая 2016, 07:56

      Похоже в динамо нет четкого плана по возращению в пл!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +929

      ДСА 26 мая 2016, 07:46

      Дадут поработать матчей 10 и уволят.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +281

      serhz 26 мая 2016, 07:32

      Динамо продолжает чудить ! этот великий тренер уже всю Россию оббежал и страны СНГ ! -результат -НОЛЬ

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +504

      alex-76 26 мая 2016, 07:07

      Дали бы работать спокойно, так сказать полный карт-бланш.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 26 мая 2016, 06:55

      Даже интересно кого ещё откопают )))

      0
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      Рейтинг: +100

      Partizanmett > zagrizlik 26 мая 2016, 11:49

      Бышовца ещё не упоминали?

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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > Partizanmett 27 мая 2016, 13:24

      неее,светоча пока не упоминали )))))

      0
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