Раньери: «В Лиге чемпионов «Лестер» будет биться, а в АПЛ постараемся не вылететь»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери рассказал, какие задачи будут стоять перед командой в следующем сезоне.

«Несмотря на то, что в Лиге чемпионов мы аутсайдеры, мы будем бороться. В АПЛ наши планы остаются неизменными. Да, мы стали обладателями титула и естественно хотим его защитить, однако подобные истории происходят лишь один раз. Особенно важно для нас сохранить прописку в элитном дивизионе.

Следующий сезон обещает быть невероятным. Хочу, чтобы у моих игроков сохранился тот же подход к делу, и тогда меня устроит любой результат. Могу только сказать им спасибо. В течение одного месяца случилось то, что изменило мою жизнь», – сказал Раньери.