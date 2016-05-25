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    Сборная Италия узнает имя нового главного тренера до начала Евро-2016

    Федерация футбола Италии заявила, что имя нового главного тренера «скуадры адзурры» будет объявлено в ближайшее время. Напомним, что нынешний наставник итальянцев Антонио Конте покинет свой пост по завершении чемпионата Европы-2016.

    Представление нового рулевого национальной команды, а также ее спортивного директора, состоится до начала континентального первенства во Франции, то есть – до 10-го июня.

    Главным кандидатом на кресло главного тренера сборной Италии считается Джампьеро Вентура, покинувший в среду должность наставника «Торино». Спортивным директором, вероятнее всего, станет Марчелло Липпи.

    Источник: FIGC

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    25.05.2016 21:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +169

      TY13R 26 мая 2016, 01:28

      ну и норм

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 25 мая 2016, 23:59

      Гул

      0
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