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    Порошенко попросил у ФИФА снять дисквалификацию с «Арены Львов»

    Президент Украины Петр Порошенко обратился к главе ФИФА Джанни Инфантино, в письме к которому выразил просьбу отменить дисквалификацию стадиона «Арена Львов», информирует Львовская областная государственная администрация.

    Порошенко попросил о замене наказания на условное, чтобы сборная Украины имела возможность играть во Львове поединки квалификационного раунда к чемпионату мира-2018.

    Напомним, осенью 2013-го года «Арена Львов» подверглась пятилетней дисквалификации со стороны ФИФА. Причина – использование на трибунах националистической символики и проявления нацизма и расизма во время отборочного матча к ЧМ-2014 с командой Сан-Марино (9:0). Отметим, что наказание не распространяется на игры под эгидой УЕФА.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.05.2016 20:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 25 мая 2016, 21:34

      Может и все долги Вам заодно списать за "красивые глазки"? Накосячили, отвечайте по полной, а не клянчите из раза в раз...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 25 мая 2016, 21:01

      А что, Украина не снялась с розыгрыша ЧМ? Я думал, там как с евровидением. Если Россия организатор, то все, не участвуют.

      7
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      Рейтинг: +62

      footballforeverNN 25 мая 2016, 20:38

      грустно, дисквалификацию с савченки уже снял

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