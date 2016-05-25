Де Росси не вышел на тренировку сборной Италии из-за проблем с ахиллом

Хавбек сборной Италии Даниэле Де Росси не принял участие в сегодняшней тренировке национальной команды. 32-летний футболист отсутствовал на занятии по причине возникших проблем с ахилловым сухожилием.

Кроме того, тренировку были вынуждены пропустить из-за мышечных повреждений полузащитники Тиаго Мотта и Риккардо Монтоливо. Завтра «скуадре адзурре» предстоит сыграть в товарищеском поединке с молодежной командой «Фиорентины».

Итальянцы проводят подготовку к чемпионату Европы-2016. Напомним, соперниками подопечных Антонио Конте по группе Е являются Бельгия, Ирландия и Швеция.