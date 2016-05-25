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    Бородюк: «Игроки сборной России подойдут к Евро на пике формы, если их отстранить от гламура, интернета и пиара»

    Бывший тренер сборной России Александр Бородюк рассказал о том, как вывести национальную команду на пик формы к началу чемпионата Европы.

    «Чтобы команда подошла к Евро на пике формы, в первую очередь, сейчас нужно убрать гламур, интернет, пиар. С журналистами можно общаться, но не пиариться. Нужно создать рабочую атмосферу и эти две недели серьезно работать. Только тогда можно говорить о том, в каком физическом состоянии подойдет команда. Физика – это тот фундамент, на котором основывается игра на таких турнирах.

    В товарищеских играх нужно всегда стараться побеждать, потому что так вырабатывается психология победителя. К каждому товарищескому матчу нужно относиться серьезно. Так что те матчи, которые мы будем проводить с чехами и сербами, очень важны. Тренерскому штабу важно опробовать состав, который уже выйдет, посмотреть кто в какой физической форме и наиграть те связи, которые тренеры планируют выставить на матч с Англией», – сказал Бородюк.

    Источник: «Матч ТВ»

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    25.05.2016 18:51
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT 26 мая 2016, 08:47

      Когда товарники с чехами и сербами?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +99

      Bekkz 26 мая 2016, 05:03

      Обмоется как обычно. А затем, ну извините не получилось.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 25 мая 2016, 19:51

      Бородюк прекрасно знает об обстановке в сборной, где один кайфует, другой селфится, а другие занимаются черти знает чем, печально что это повторяется из года в год. Анатолия Тарасова на них не хватает, тот бы их гонял и в хвост и в гриву, до Интернета добраться сил бы не было.

      4
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 25 мая 2016, 19:23

      Слуцкому надо забрать телефоны, планшеты и т.п. и выдавать утром и вечером по полчаса.. И плеткой их гонять по полю, лещей раздавать.. Чтобы на игры злые как собаки выходили и рвали всех..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 25 мая 2016, 19:20

      Больше чем уверен, что среднего результата не будет.. А будет либо провал с треском (скорей всего), либо полуфинал.. Хочется в них верить, но надежды мало почему-то....

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 25 мая 2016, 19:15

      Отобрать кальян, виндовс и Винстон,
      Вставить пистон, в тумбочках шмон,
      Отобрать все презервандон.

      1
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      Рейтинг: +9

      XAPAKTEP_ 25 мая 2016, 19:10

      Еще и п*здить их надо перед и игрой и после.

      3
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > XAPAKTEP_ 25 мая 2016, 20:11

      А самых ленивых-ипать

      0
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