Бородюк: «Игроки сборной России подойдут к Евро на пике формы, если их отстранить от гламура, интернета и пиара»

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк рассказал о том, как вывести национальную команду на пик формы к началу чемпионата Европы.

«Чтобы команда подошла к Евро на пике формы, в первую очередь, сейчас нужно убрать гламур, интернет, пиар. С журналистами можно общаться, но не пиариться. Нужно создать рабочую атмосферу и эти две недели серьезно работать. Только тогда можно говорить о том, в каком физическом состоянии подойдет команда. Физика – это тот фундамент, на котором основывается игра на таких турнирах.

В товарищеских играх нужно всегда стараться побеждать, потому что так вырабатывается психология победителя. К каждому товарищескому матчу нужно относиться серьезно. Так что те матчи, которые мы будем проводить с чехами и сербами, очень важны. Тренерскому штабу важно опробовать состав, который уже выйдет, посмотреть кто в какой физической форме и наиграть те связи, которые тренеры планируют выставить на матч с Англией», – сказал Бородюк.