Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Английские скауты пытались посетить тренировку сборной России

    Скауты сборной Англии пытались посетить открытую тренировку российских футболистов, которая проходила во вторник в швейцарском Бад-Рагаце. Об этом сообщил сотрудник тренировочного центра «Ри Ау» Морис Перч.

    «Двое англичан приезжали во вторник. На основное поле, где проходила тренировка, их не пустили. В результате они наблюдали за ней с запасного поля», – сказал Перч.

    Напомним, что сборные Англии и России 11 июня встретятся в матче группового этапа чемпионата Европы.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.05.2016 15:44
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +64

      dezmond_87 25 мая 2016, 17:08

      Пускай Что? Где? Когда? смотрят, как Леша Березуцкий вопросы берет)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 25 мая 2016, 16:42

      Интересно, а Леня своих собак с поводков спустил за англичанами следить

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11