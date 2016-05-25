Английские скауты пытались посетить тренировку сборной России

Скауты сборной Англии пытались посетить открытую тренировку российских футболистов, которая проходила во вторник в швейцарском Бад-Рагаце. Об этом сообщил сотрудник тренировочного центра «Ри Ау» Морис Перч.

«Двое англичан приезжали во вторник. На основное поле, где проходила тренировка, их не пустили. В результате они наблюдали за ней с запасного поля», – сказал Перч.

Напомним, что сборные Англии и России 11 июня встретятся в матче группового этапа чемпионата Европы.